Son Dakika | Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika spor haberine göre Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Galatasaray : "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor