Son Dakika | Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. - Haberler Spor
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Son Dakika | Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son Dakika | Galatasaray:

Son dakika spor haberine göre Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray : "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Galatasaray, Aytaç Kara, Göztepe, Spor, Haber

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