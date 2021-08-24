Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı
Son dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Rumen yıldız, bu akşam 23.10'da İstanbul'da olacak.
Galatasaray, Olimpiu Morutan transferini KAP'a bildirdi. Steau Bükreş'in 22 yaşındaki yıldızı, bu akşam İstanbul'da olacak.
"RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.