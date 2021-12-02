Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Avrupa devlerinin peşinde koştuğu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'la 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, geldiği günden bu yana performansıyla taraftarı mest eden Kerem Aktürkoğlu'yla yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun 5 yıl daha sarı-kırmızılı formayı terleteceği duyuruldu.

Galatasaray'ın resmi siteden yaptığı açıklama şöyle:

"21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu.

Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

"Burada yakaladığı muhteşem çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Kerem Aktürkoğlu, 2019-2020 Sezonu'nda çıktığı toplam 34 resmi maçta ise 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu. Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

 Başkan Burak Elmas, Galatasaray taraftarını sevince boğan haberi verdi: Kerem'le prensipte anlaştık

Başkan Burak Elmas, Galatasaray taraftarını sevince boğan haberi verdi: Kerem'le prensipte anlaştık

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title