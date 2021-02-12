Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı, Pazar günü saat 19.00'dan 16.00'ya alındı

Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın arasında daha önce saat 19.00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde 19.00 olarak belirtilen maç başlama saati 16.00 olarak güncellendi.

GALATASARAY BAŞVURDU, KASIMPAŞA DESTEKLEDİ

Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı-kırmızılı kulüpten bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söylemişti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını belirten Saraç, "Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik" açıklamasını yaptı.