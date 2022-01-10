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Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Yarın İstanbul'da olacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da, Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol hoca Domenec Torrent'le her konuda anlaşmaya varıldı. 59 yaşındaki hocanın, yarın ekibiyle birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fatih Terim'in boşluğu çabuk doldu. Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi başlıyor. Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan İspanyol hocanın yarın ekibiyle birlikte İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Yarın İstanbul'da olacak

Torrent, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'yde Pep Guardiola'nın yardımcılığı yaptı. 2008-2019 yılları arasında Pep'le birlikte çalıştılar.

Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün kısa bir süre önce çıkan yardımcı hoca krizinde, Domenec Torrent ile Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek, "Terim'in yerine değil Terim'in yardımcısı olması için görüştük" sözlerini kullanmıştı. Terim ise Torrent iddialarını ilişkin, "Benim haberim yok" açıklamasını yapmıştı.

Domenec Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1. Son olarak 31 Temmuz-9 Kasım 2020 tarihleri arasında Flamengo'yu çalıştırdı. 26 karşılaşmada 1.92'lik puan ortalaması yakaladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (4)
FAKIR VATANDAS:vah vah yine gitti dolarlar euro lar.çok zengin bir devlet ve zengin bir kulübe sahibiz ya Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Metin Demir:çok büyük oyunlar oynandı bu takımın üstünde avrupa fatihini yok etiler Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
burakk:Ne Avrupa Fatihi ya. Hala 20 sene öncesinde kalmışsın. Son olarak Şamp.Liginde Real den 6 PSG den ve PSV den 5'er yemiştiniz. 5 6 Yayından Kaldır
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