Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Yarın İstanbul'da olacak

Fatih Terim'in boşluğu çabuk doldu. Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi başlıyor. Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan İspanyol hocanın yarın ekibiyle birlikte İstanbul'da olacağı öğrenildi.

HAYATI PEP'LE GEÇTİ

Torrent, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'yde Pep Guardiola'nın yardımcılığı yaptı. 2008-2019 yılları arasında Pep'le birlikte çalıştılar.

IŞITAN GÜN AÇIKLAMIŞTI!

Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün kısa bir süre önce çıkan yardımcı hoca krizinde, Domenec Torrent ile Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek, "Terim'in yerine değil Terim'in yardımcısı olması için görüştük" sözlerini kullanmıştı. Terim ise Torrent iddialarını ilişkin, "Benim haberim yok" açıklamasını yapmıştı.

İDEAL DİZİLİŞİ 4-2-3-1

Domenec Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1. Son olarak 31 Temmuz-9 Kasım 2020 tarihleri arasında Flamengo'yu çalıştırdı. 26 karşılaşmada 1.92'lik puan ortalaması yakaladı.

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