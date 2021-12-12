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Son Dakika: Galatasaray'ın yüzünü güldüren gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı

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Son dakika: Sakatlığın ardından koronavirüse yakalanan Cicaldau, en sonunda takıma katıldı. Cicaldau ile Lazio maçında sakatlanan Marcao, deplasmandaki Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nden moralli dönen Aslan, grafiğini lige de yansıtmak istiyor. Zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak Aslan'da Cicaldau ve Marcao'dan gelen haber yüzleri güldürdü. Marcao ve Cicaldau, Sivas maçının kamp kadrosunda yer aldı.

Son Dakika: Galatasaray'ın yüzünü güldüren gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı

"SON DEĞERLENDİRME YAPILACAK"

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Marcao'nun durumuyla ilgili "Günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek" ifadeleri yer aldı.

ARDA VE BOEY YOK

Galatasaray'da Arda ve Boey, Sivas maçına götürülmedi.

İşte Aslan'ın Sivas kafilesi:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."

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