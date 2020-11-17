Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı

17.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:35

Son dakika! Galatasaray, milli takım arasından sonra yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Arda Turan, korona test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray tarafından bugün yapılan açıklamada bazı futbolcuların koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Milli takım arası sonrası Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Lic Hospital'ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarda yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"TEDAVİ VE İZOLASYON ALTINDAYIM"

Siteden yapılan açıklamadan kısa süre sonra Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcu, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere..." dedi.

Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı
Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (2)
ASLI HEMŞİRE: eeee şimdi gir bakalım hastaneye silahla
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CANTÜRK: Geçmiş olsun kaptan, ALLAH şifa versin
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar İlham Aliyev Kamala Harris Süleyman Soylu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Şafak Sezer Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Gönül Lance Stroll Abdullah Avcı Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 13:02:25. #1.15#
title