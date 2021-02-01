Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, İstanbul'da
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Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, İstanbul'da

01.02.2021 02:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 02:26
Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, İstanbul'da

Bir son dakika haberine göre Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı santrfor Mustafa Muhammed, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı santrfor Mustafa Muhammed, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün, 1,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 23 yaşındaki golcü oyuncu, Mısır'ın başkenti Kahire'den hareket eden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Mustafa Muhammed, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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