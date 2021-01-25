Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para
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Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para

25.01.2021 20:30 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:00
Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para

Son dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızıların kasasından bu transfer için satın alma opsiyonuyla birlikte toplam 5 milyon TL çıkacak.

Galatasaray, Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı kırmızılılar bu transfer için kiralama bedeli olarak 650 bin euro, oyuncuya ise 750 bin euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon 350 bin TL olacak.

Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

''Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. ''

Haber Yorumları (2)
TÜRK FUTBOLU NEREYE GİDİYOR: Çok dikkat çekmesin diye TL olarak açıklamışlar yani satın alma opsiyonu 0. 58 milyon dolar. Fenerbahçe''nin Mesut rakamı ne kadar komikse bu da o kadar komik. . .
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HADİ BAKALIM: İnşallah satın alırız bu sefer. Kiralık aşklardan sıkıldık.
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