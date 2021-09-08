Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
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Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı

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Son dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Portekiz ekibi Famalicão'dan 1 yıllığına kiralandı. Satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro.

Galatasaray, Portekiz Famalicão'dan Gustavo Assunção'ya imza attırdı. 21 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına kiralandı. Satın alma opsiyonu da bulunuyor.

"BONSERVİS HAKKI BULUNMAKTADIR"

Gustavo Assunção ve kulübü Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır"

TAKSİTLER HALİNDE

Galatasaray, futbolcunun bonservisini 3.5 milyon euroya alabilecek. Ve bunun Cicaldau, Morutan transferlerinde olduğu gibi taksitler şeklinde ödeneceği aktarıldı.

"ÇOK GURURLUYUM"

Genç yeteneğin ilk sözleri şöyle oldu: Benim için bir rüya gerçekleşti. Galatasaray inanılmaz büyük bir tarihe sahip. Avrupa'daki başarıları ortada. Böyle bir büyük camiadan teklif aldığım için gururluyum. Hiç düşünmeden kabul ettim.

Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
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Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı - Haberler Spor
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