Son Dakika: Galatasaray, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını eşitledi. Teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip rahat kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Emre Kılınç, 12. dakikada Arda Turan ve 62. dakikada Sofiane Feghouli'den geldi. İzmir ekibinin tek sayısını ise 14. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu sonuçla puanını 26 yapan Cim Bom, Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor ile puanlarını eşitledi. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Mete Kalkavan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Galatasaray, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe savunmasının yine çıkarken kaptırdığı top sonrası Diagne sağ çaprazdan içeri sokuldu. Onun şutunda kaleci Megyeri'den dönen topa penaltı noktası hizasından Emre Kılınç sert vurdu.

Dakika 5: Müthiş paslaşmalarla ceza sahasına sokulan Galatasaray'da Arda'nın bıraktığı topa Belhanda penaltı noktası üzerinden vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

Dakika 12: Galatasaray, Arda Turan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Donk'un kendi yarı alanından gönderdiği müthiş uzun topla savunma arkasına sarkan Arda Turan içeri sokuldu ve kalecinin sağına doğru çok iyi vurdu.

Dakika 14: Göztepe,Soner Aydoğdu'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Sağ kanatta baskıyla topu kapan Göztepe'de Halil Akbunar'ın yerden ortasına ön direkte Soner Aydoğdu topuğuyla çok şık dokundu, direğe çarpan top ağlarla buluştu.

Dakika 22: Berkan Emir serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, Okan Kocuk direk dibinden topu son anda kornere çeldi.

Dakika 33: Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde Luyindama kafayı vurdu, köşeye doğru giden topu çizgi üzerinde çelen Megyeri devamında Arda'nın şutunda da nefis bir kurtarışa imza attı.

Dakika 40: Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden Taylan gelişine vurdu ancak etkili bir şut olmadı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 49: Sol kanattan içeri sokulan Ndiaye'nin pasında Soner vurdu, savunmadan seken topu sol çaprazdan Halil kaleye yolladı. Bu kez Okan'ın kurtardığı topa kale ağzında Soner vurdu ancak top üstten auta gitti.

Dakika 62: Galatasaray Feghouli'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Taylan'ın savunma arkasına müthiş kaldırdığı topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Feghouli, bekletmeden vuruşunu yaptı ve farkı yeniden ikiye çıkardı.

Dakika 71: Gassama'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde Napoleoni kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

Dakika 90+5: Mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.