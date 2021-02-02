Son Dakika: Galatasaray, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i evinde 3-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmadı. Sarı kırmızılılarda yeni transferler Onyekuru ve Mohamed skora katkı yaptı. Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısında Giuliano ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip rahat kazandı.

Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Henry Onyekur, 64. dakikada Ryan Donk ve 90. dakikada penaltı sonrası yeni transfer Mostafa Mohamed'den geldi. Başakşehir, mücadelenin 22. dakikasında Brezilyalı futbolcusu Giuliano ile penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulan Galatasaray, puanını 45 yaptı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü. Ligde kötü gidişini sürdüren ve üst üste 5. maçından da galibiyet alamayan turuncu lacivertliler, 24 puanda kaldı.

DEV DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Başakşehir ise gelecek maç evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 15: Organize gelişen Başakşehir atağında Muslera, Gulbrandsen'in yakın mesafeden çektiği sert şutta topu kornere çeldi.

Dakika 22: Marcao'nun ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı faul sonrası hakem, VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Başakşehirli Guiliano'nun şutunu kaleci Muslera kurtardı.

Dakika 26: Arda Turan'ın soldan ceza sahasına yerden gönderdiği topta Mahmut Tekdemir iyi bir zamanlama ile araya girdi ve Galatasaray'a pozisyon şansı tanımadı.

Dakika 33: Başakşehir atağında Deniz Türüç sol dip çizgiden ortasını yaptı, Galatasaray savunmasında Donk tehlikeyi engelledi.

Dakika 45: Galatasaray, Onyekuru ile 1-0 öne geçti. Ryan Donk'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği müthiş ortada iyi pozisyon alan Onyekuru kafayı vurdu, topu ağlara gönderdi, takımını üstünlüğe taşıdı.

Dakika 45+4: Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 64: Galatasaray, Donk'un attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Galatasaray 2-0 önde! Sağ kanattan kullanılan Galatasaray köşe atışında Belhanda'nın ortasına çok iyi yükselen Ryan Donk sert bir kafa vuruşuyla topu filelere yolladı ve farkı ikiye çıkardı.

Dakika 66: Başakşehir atağında Gulbrandsen ceza sahası içindeki Giuliano'ya harika bir ara pas gönderdi, Galatasaray savunmasında Marcao iyi bir hamleyle rakibine şut şansı tanımadı.

Dakika 90: Galatasaray, yeni transferi Mostafa Mohamed'in penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı ve mücadele bu sonuçla sona erdi.