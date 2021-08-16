Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü
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Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaşıyor. Mücadeleye Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga damgasını vurdu. Kerem'e önce kafa sonra yumruk atan Marcao kırmızı kartla oyun alanının dışına alındı.

Galatasaray-Giresunspor maçında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Marcao saha içinde birbirine girdi.

FATİH TERİM OYUNDAN ALDI

Galatasaray'da Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Brezilyalı futbolcu, genç yıldıza önce kafa atarken daha sonra yumruk attı. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Olayların ardından oldukça duygusal ve sinirli olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim tarafından oyundan alındı.

Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü
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Ali Gülhan
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Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü - Haberler Spor
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