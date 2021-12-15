Son Dakika! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye tarihi rest: Yayın ihalesinden çıkarız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında TFF'ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Mevcut yönetimi istifa çağrısı yapan Elmas, yayın ihalesinden çıkabileceklerinin sinyalini verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"CAMİAMIZI BÖLMEYİ HEDEFLEDİLER"

"25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir.

TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI

TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terk edecek. Makamlar şereflidir. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmakdır. Yapamıyorsanız gideceksiniz!

"GALATASARAY HER DAİM DEVLETİNE BAĞLI OLMUŞTUR"

Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama bunu Galatasaray'a yapamazsınız! Galatasaray, sizin bu uygulamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Bizim tek bir cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale'de şehit vermiş bir camiayı devletle karı karşıya getirmeye çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Galatasaray her daim devletine bağlı olmuştur.

"NAKLEN YAYIN İHALESİNDEN ÇIKMA KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız."

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