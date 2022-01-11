Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığından sonra teknik direktörlük koltuğu çok çabuk doldu. Başkan Burak Elmas, Terim'in ayrılık süreciyle ilgili düzenlediği basın toplantısında yeni hocanın Domenec Torrent olduğunu açıkladı. Elmas, "Kendisiyle yardımcılık için görüşmüştük ama teknik direktör olması için anlaştık. Galatasaray'a hayırlı olsun" dedi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in boşluğu çabuk doldu. Burak Elmas, Terim'in ayrılığından sonra düzenlediği basın toplantısında yeni hocanın Domenec Torrent olduğunu açıkladı.
İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:
"Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık. Kendisi hakkında topladığım görüşlerden sonra bu kanaati getirdim.
Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim.
Başka isimlerle de görüştük ancak kendisinin bizim projemize en uygun isim olduğunu düşündük. Domenec Torrent'in Galatasaray için camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.
Mevcut ekibe katkı verecek bir antrenörün, ileride Fatih Terim hocamızın görevini üstlenecek biri olması konusunda Fatih hoca ile hemfikirdik.
Planlar değişmedi, uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verebiliriz. Bir karar verdik, sebebiyle ilgili bir açıklama yapmayı uygun görmüyorum. Alınan karara ve Galatasaray'a faydasına bakmak lazım.
Domenec Torrent'in yanına bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz bazı isimler var. Anlaşma sağlanınca biz gerekli açıklamayı yapacağız.
Seçim kararı almayı düşünmüyorum. Karar verici Galatasaray Spor Kulübü üyeleridir. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Geçmiş seçimden çıkan bazı adayların, tekrar seçime hazırlandığını biliyoruz ama burada Galatasaray esastır. Güvenoyu gerektirecek bir durum yok."
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
Haberler.com - Spor Haberleri