Son dakika... Fransa'da imam, kendisini görevden aldıran İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
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Son dakika... Fransa'da imam, kendisini görevden aldıran İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika... Fransa'da imam, kendisini görevden aldıran İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Fransa'nın Hauts-de-Seine vilayetindeki Gennevilliers Camisi'nde verdiği vaaz nedeniyle görevinden alınan İmam Mehdi Bouzid, görevden alma emrini veren İçişleri Bakanı Gerard Darmanin'den şikayetçi oldu.

Fransa'nın Hauts-de-Seine vilayetindeki Gennevilliers Camisi'nde verdiği vaaz nedeniyle görevinden alınan İmam Mehdi Bouzid, görevden alma emrini veren İçişleri Bakanı Gerard Darmanin'den şikayetçi oldu.

Gennevilliers Camisi'nde 4 Haziran'da verdiği vaazda, cinsiyet eşitliğine aykırı ifadeler kullanmakla suçlanan, ancak bu suçlamaları reddeden İmam Bouzid, Darmanin hakkında "temelsiz saiklerle görevinden alınmasına neden olarak gücü kötüye kullandığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Darmanin'in suçlamalarının dayanağı olmadığını, söz konusu vaazın sosyal medyada yer alan görüntülerinin bunu kanıtladığını belirten Bouzid'i, Avrupa İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin (CCIE) desteğiyle, avukat Sefen Guezguez ile Ouadie Elhamamouchi temsil edecek.

Bouzid, vaazında İslam'ın Müslüman kadınların edepli giyinmesini istediğini ancak aynı kuralın erkekler için de geçerli olduğunu ifade ediyor.

Darmanin, söz konusu vaaza ilişkin 13 Haziran'da Hauts-de-Seine Valiliğine yolladığı direktifte, "cami yönetiminden imamla yollarını ayırmasını isteme" emri vermişti.

Ayrıca Vali'den olaya bizzat müdahil olmasını isteyen Darmanin, gerekirse o sırada henüz yasalaşmamış "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" tasarısının izin verdiği yeni araçları kullanarak benzer bir vaaz tekrarlanırsa caminin faaliyetlerini askıya almasını istemişti.

Hauts-de-Seine Valiliğinin geçen hafta düzenlediği toplantının ardından Gennevilliers Camisi İmamı'nın görevine son verilmişti.

İçişleri Bakanı Darmanin, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Talebimle, Hauts-de-Seine ve Loire'da kabul edilemez vaazlar veren 2 imamın görevine son verildi. Cumhuriyetin kurallarına ve değerlerine karşı çıkanlarla yorulmadan savaşacağız." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa'da en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa, dün yasalaşan "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" kanunu ile Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana cami ve mescitlere yönelik saldırılar, kundaklama olayları dahil şiddet olayları artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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