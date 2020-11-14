Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine Lance Stroll ilk sıradan başlayacak

Son dakika: Formula 1 takviminin 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları sona erdi. Yoğun yağışın damga vurduğu sıralama turları sonrası pazar günkü büyük yarışa, Racing Point pilotu Lance Stroll ilk sıradan başlayacak. Lance Stroll, kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti.

Formula 1 Türkiye GP öncesi sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı pilot Lance Stroll, pole pozisyonu elde etmeyi başardı ve kariyerinde bunu ilk kez elde etti.

Max Verstappen, ikinci sırayı ve üçüncü sırayı ise yine Racing Point'ten Sergio Perez aldı.

Şampiyonluk için piste çıkan Lewis Hamilton ise 6. sırada başlayacak.

"ŞOKE OLMUŞ DURUMDAYIM"

Lance Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada şaşkınlığını ve mutluluğunu paylaştı. Racing Pilot'un Kanadalı pilotu, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum aslında. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi" dedi.

22 yaşındaki Lance Stroll, bu anı hep hayal ettiğini söyleyerek, "Yağmur lastiğine geçtikten sonra iyi bir duruma geldik, otomobil yola yapışmış oldu. Benim için çok özel bir an, kariyerimin en önemli anlarından biri" ifadelerini kullandı.