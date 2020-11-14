Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yağmur damga vurdu
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yağmur damga vurdu

14.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:45

Formula 1'de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları başladı ancak yağmur, pilotlara çok zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle bazı pilotlar fazlaca spin atarken, 2 kez kırmızı bayrak sallandı ve sıralama turlarına 2 kez ara verilmek zorunda kalındı. İstanbul'daki son şampiyon Sebastian Vettel, sıralama turlarından elendi.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı çıktı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yağmur damga vurdu

Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Yağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirilirken, bu işlemlerin ardından sıralama turlarına devam edilmesi kararı çıktı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yağmur damga vurdu

2. KEZ KIRMIZI BAYRAK SALLANDI

Sıralama turlarının kaldığı yerden devam etmesinin ardından Haas pilotu Grosjean'in 1'inci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol Kurulu, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi.

Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yağmur damga vurdu

İlk sıralama turlarının ardından Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (AlphaTauri), George Russell (Williams), Romain Grosjean (Haas) ve Nicholas Latifi (Williams), Sebastian Vettel (Ferrari) sıralama turlarına veda etti.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yağmur damga vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata SELÇUK

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