Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yağmur damga vurdu
Formula 1'de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları başladı ancak yağmur, pilotlara çok zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle bazı pilotlar fazlaca spin atarken, 2 kez kırmızı bayrak sallandı ve sıralama turlarına 2 kez ara verilmek zorunda kalındı. İstanbul'daki son şampiyon Sebastian Vettel, sıralama turlarından elendi.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı çıktı.
Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Yağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirilirken, bu işlemlerin ardından sıralama turlarına devam edilmesi kararı çıktı.
2. KEZ KIRMIZI BAYRAK SALLANDI
Sıralama turlarının kaldığı yerden devam etmesinin ardından Haas pilotu Grosjean'in 1'inci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol Kurulu, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi.
Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.
İlk sıralama turlarının ardından Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (AlphaTauri), George Russell (Williams), Romain Grosjean (Haas) ve Nicholas Latifi (Williams), Sebastian Vettel (Ferrari) sıralama turlarına veda etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata SELÇUK