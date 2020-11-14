Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yağmur damga vurdu

Formula 1'de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları başladı ancak yağmur, pilotlara çok zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle bazı pilotlar fazlaca spin atarken, 2 kez kırmızı bayrak sallandı ve sıralama turlarına 2 kez ara verilmek zorunda kalındı. İstanbul'daki son şampiyon Sebastian Vettel, sıralama turlarından elendi.