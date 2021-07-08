Son dakika! Foça'da orman yangını (4)

Edinilen son dakika haberine göre FOÇA'DAKİ YANGIN, BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDAİzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 7 saatin sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

FOÇA'DAKİ YANGIN, BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 7 saatin sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olması sebebiyle karadan müdahale devam ederken, soğutma çalışmaları da sürüyor. Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Gökçe ADAR ÇUBUKÇIOĞLU/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu