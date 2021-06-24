Son dakika! Filistin Alimler Birliği: Muhalif aktivist Benat'ın ölümünden Mahmud Abbas ve güvenlik güçleri sorumlu
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Son dakika! Filistin Alimler Birliği: Muhalif aktivist Benat'ın ölümünden Mahmud Abbas ve güvenlik güçleri sorumlu

Son dakika! Filistin Alimler Birliği: Muhalif aktivist Benat'ın ölümünden Mahmud Abbas ve güvenlik güçleri sorumlu
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Filistin Alimler Birliği, muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinden Filistin yönetimi ve güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

Filistin Alimler Birliği, muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinden Filistin yönetimi ve güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

Birliğin Basın Sözcüsü Hafız el-Kermi, yaptığı yazılı açıklamada, Benat'ın ölümünü "suikast" olarak niteledi.

"Benat'ın bu sabah Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltı alınarak işkenceye maruz bırakıldıktan sonra suikasta kurban gitmesini kınıyoruz." ifadelerini kullanan Kermi, olayın tüm sorumluluğunun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve güvenlik güçlerinde olduğunu kaydetti.

Benat'ın ölümünün kasıtlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini öne süren Kermi, bağımsız bir komisyon kurularak olayın araştırılmasını ve sebep olanların kısasla cezalandırılmasını istedi.

Bu olayın İsrail güçlerinin yaptıklarından aşağı kalır yanı olmadığını ve Benat'ın yolsuzlukların üzerine gittiği için susturulduğunu ifade eden Kermi, şunları kaydetti:

"Filistin Alimler Birliği olarak halkımıza ve evlatlarımıza, Filistin yönetiminin siyasi suikast yöntemine ve bu korkunç suça karşı intifada çağrısında bulunuyoruz."

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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