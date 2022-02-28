Son Dakika: FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ile Rus kulüplerini tüm resmi müsabakalardan men etti

FIFA ve Uefa, Rusya Milli Takımları ve kulüplerin tüm organizasyonlarından men edilmesine karar verdi. Uefa, ayrıca Gazprom ile yapılan anlaşmayı feshetti. İkinci bir açıklamaya kadar bu karar devam edecek.

KULÜPLERE DE CEZA

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti.

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

Her iki birliğin başkanının, Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini, böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği ifade edildi.

SPARTAK MOSKOVA'NIN NE İLGİSİ VAR?

Rusya Devlet Duması Üyesi Dmitry Svishchev ise kulüplerin ihracına tepki gösterdi ve"Savaşı Spartak Moskova mı çıkardı? Takımın ne suçu var? Spartak Moskova'nın siyaset ile ne ilgisi var? Takımın büyük çoğunluğu yabancı futbolculardan kurulu. Takımı turnuvadan dışlamak büyük haksızlık" dedi.

"KULÜPLERLE İLGİLİ KARAR HAKSIZLIK"

Rusya Futbol Birliği Onursal Başkanı Koloskov, "FIFA zaten Milli Takım ile ilgili yaptırım uyguladı. Kulüplerle ilgili karar haksızlık. 15 yıl UEFA'da görev yaptım. UEFA'nın aldığı bu karar utanmazca bir karardır!" dedi.

LEIPZIG ÇEYREK FİNALDE

UEFA'nın Rus kulüplerini turnuvalarından men etmesiyle birlikte, Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi oynanmayacak. Leipzig, direkt olarak çeyrek finalde.

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