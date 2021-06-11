Son dakika: FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürünün eşi gözaltına alındı
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Son dakika: FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürünün eşi gözaltına alındı

Son dakika: FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürünün eşi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerindeyakalanan 9 şüpheli arasında eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerinde

yakalanan 9 şüpheli arasında eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni yapılanma hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda, örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli yakalanmıştı.

Örgütün hücre evlerinde yüklü miktarda para ile yakalanan örgüt üyeleri arasında eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç da yer alıyor. 'Futbolda Şike Kumpası' davasında bin 972 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube eski müdürü FETÖ üyesi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç, yakalanan 6 kadın FETÖ üyesi arasında bulunuyor.

Öte yandan baskın yapılan hücre evlerinden bir tanesinde baskın anı sırasında, evde bulunan örgütsel doküman, sohbet kasetleri, yurtdışı numaralarının yazılı olduğu telefon defteri ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e at kitaplar camdan aşağıya atıldı. Materyallerin camdan atıldığını tespit eden polis ekipleri operasyonda camdan atılan materyallere el koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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