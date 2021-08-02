Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
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Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak

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Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

UEFA'daki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.

Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile Finlandiya ekibi Helsinki arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak

Play-off turu maçları Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak

BEKLEYEN TARAF

Fenerbahçe, play-off turunda bu iki rakibin galibiyle oynayacak. Sarı-Lacivertliler seri başı olduğu için Galatasaray'a nazaran daha avantajlıydı.

İlk maç: 19 Ağustos

Rövanş: 26 Ağustos

Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yorumları (2)
DALYAN ÖZKAN: bu takımlarmı dişimize göre ne hale düşmüşüz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİLLİYETÇİ: Umarım elersin fener beşiktaşlıyım ama avrupada ülke puanı çok önemli
Cevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak - Haberler Spor
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