Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
UEFA'daki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile Finlandiya ekibi Helsinki arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turu maçları Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.
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Fenerbahçe, play-off turunda bu iki rakibin galibiyle oynayacak. Sarı-Lacivertliler seri başı olduğu için Galatasaray'a nazaran daha avantajlıydı.
İlk maç: 19 Ağustos
Rövanş: 26 Ağustos