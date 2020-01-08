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Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı!

Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı.

08.01.2020 01:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 01:56
Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı!

forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun 'ye transfer olmak istediğini açıkladı.


TRT Spor'a konuşan Di Domenico, İsviçreli futbolcunun geçtiğimiz günlerde tatil için 'a geldiğini ve şehri inanılmaz beğenerek burada yaşamayı arzu ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.


İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" dedi.


Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, Ali Koç'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekti.


Di Domenico ayrıca, Ricardo Rodriguez'in Ali Koç için "Dünya üzerinde çok büyük bir öneme sahip başkan ve iş insanı." dediğini de aktardı.


Kaynak: Hürriyet

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