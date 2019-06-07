Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ben Arfa Fenerbahçe'de mi?

Sarı lacivertli taraftarlar, yeni sezon öncesinde son dakika Fenerbahçe transfer haberlerini her gün takip ediyorlar. Geçen sezon tam bir hayalkırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerde. Geçtiğimiz senelerde de transfer listesinde yer alan ve adı geçen Ben Arfa ismi yine gündeme geldi. İddialara göre Fenerbahçe, Ben Arfa transferinden sona doğru yaklaştı.

BEN ARFA TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?

En son PSG'de forma giyen yıldız 10 numara Hatem Ben Arfa Fenerbahçe'de! TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre Hatem ben Arfa Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi. Ersun Yanal'ın da onay verdiği Hatem Ben Arfa ile artık her konuda anlaştı. Oyuncunun kulübü PSG'de Ben Arfa için bonservis bedeli istemiyor. Hatem Ben Arfa'ya yıllık 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar ödenecek. Ben Arfa ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Yeni sezon için kadroyu adeta sil baştan yapacak olan Fenerbahçe'de transfer listesi epey kabarık. Bunun dışında gündeme gelen bir çok isim ve transfere dair iddialar yer alıyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın "Filipe Luis tecrübesi ve kalitesi ile bize çok şey katar." sözleri sonrası başarılı oyuncuyu gündemine aldı. Hasan Ali'ye de West Ham'ın talip olmasının ardından sol bek arayışlarını sıklaştırdı. Bonvervisi elinde olan 33 yaşındaki sol bekin menajeri ile önümüzdeki günlerde irtibata geçilecek. Başkan Ali Koç, İspanya'daki Final-Four maçları sırasında Barcelonalı yetkililer ile bir araya gelmişti. Bu toplantının konusu ise Barcelona'nın süper yıldızı Malcom olmuştu. Barça'nın 40 milyon euro'ya aldığı 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, iyi bir sezon geçirmemişti. Katalan ekibinin yönetimi, Koç'un isteğine "Malcom'u ikna ederseniz size onu kiralarız" cevabını iletmişti. güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin lig ikincisi Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci'yle ilgilendiği öne sürülüyordu. Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesi ise oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Sarı Lacivertliler'e bu transferde ciddi rakiplerin çıktığını duyurdu. Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da forma giyen Sven van Beek, sarı- lacivertlilerin gündemine girdi. Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi istediği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, son olarak Premier Lig ekibi Newcastle'da forma giyen Jose Salomon Rondon için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan Venezuelalı forvetin menajeriyle kısa süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcuya 4-5 ciddi teklif olduğu da ifade ediliyor.

FENEROL KAMPANYASINDA SON DURUM!

Fenerbahçe'nin kötü döneminde nefes aldıracak, geleceğe umutla bakmayı sağlayacak Fener Ol kampanyası, hedefine ulaşmaya çok yakın. 4 Nisan saat 19.07'de Başkan Ali Koç'un başlattığı Fener Ol, 35 milyon euro seviyelerine geldi. 60 milyon euro toplanması hedeflenen kampanyanın başarılı olması için olağanüstü bir çalışma yapılıyor. Eski başkan Aşık'ın vefatı nedeniyle iptal edilen 28 Mayıs'taki programın, 12-13 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.