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Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi

Son dakika: Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdiğini duyurdu. Erol Bulut, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

05.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:20

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, geride kalan sezonda ise Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. 1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu'ya teknik direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor. Yuvana hoş geldin Erol Bulut. Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam" ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi
Haber Yorumları (6)
ÇAÇA: Teknik direktör Erol Bulut Fener şampiyon olmak bu yılda umut??
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TRABZONGULDAK: hamsilerle dalga geçen fenerliler takımın başına hamsi getirdiniz eee şimdi?
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SAMİ MUTLU: 3 maç sonra güle güle arkana bakmadan anca gidersin vah vah çoluk çocuğa mı kaldı Koca FB cumhuriyeti
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