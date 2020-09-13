Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı
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Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı

Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Wolfsburg'lu defans oyuncusu Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi. Fransız defans oyuncusunun kısa süre içerisinde sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

13.09.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:46

Kadrosuna kattığı isimlerle transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, stoper bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı laciveertliler, anlaşmaya vardığı Wolfsburg'lu Marcel Tisserand'ı bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi.

Kongo asıllı Fransız defans oyuncusunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transfer döneminde bir çok isme imza attıran sarı lacivertlilerde Tisserand, kadroya dahil olan 12. isim olacak.

Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı

"UMARIM HER ŞEY YOLUNDA GİDER"

Ayağının tozuyla kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Şu anda İstanbul'da olduğum için mutluyum. Uzun zamandır görüşme halindeyiz. Umarım her şey yolunda gider ve takım arkadaşlarımla birlikte olurum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN UÇAK GÖRSELİYLE DUYURULMUŞTU

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın İstanbul'a geleceğini sosyal medya hesabından yaptığı uçak görselli paylaşımıyla duyurmuştu.

Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı

WOLFSBURG'LA 23 MAÇA ÇIKTI

Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolsburg'ta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon yeşil beyazlılarla çıktığı toplam 23 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı
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