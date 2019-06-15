Son dakika! Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı

Son dakika! Fenerbahçe, Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi dün genç oyuncunun menajeri Muzzi Özcan, "Trabzonspor ile transfer konusunda anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşeceğiz." demişti.

Son dakika! Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.

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