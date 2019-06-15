Son dakika! Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.