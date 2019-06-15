Son dakika! Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı
Son dakika! Fenerbahçe, Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi dün genç oyuncunun menajeri Muzzi Özcan, "Trabzonspor ile transfer konusunda anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşeceğiz." demişti.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;
Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.
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Son Dakika Haberleri
15:13 Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.