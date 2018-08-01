Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Cagliari'yi 2-1 Mağlup Etti

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile karşılaşacak Sarı - Lacivertliler, Benfica karşılaşması öncesi hata yapmadı ve Cagliari'yi 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ ALPER POTUK'TAN GELDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, Alper Potuk'tan geldi. İtalyan ekibinin tek golü ise Marco Sau'dan geldi.

ALİ KOÇ MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Cagliari arasında oynanan hazırlık maçını kale arkası tribününde taraftarlarla beraber takip etti.. Oyuncu tüneli çıkışından saha içine giriş yapan Ali Koç maçı kale arkası tribününde sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle birlikte takip etti.

AYEW İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Swansea'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, Cagliari karşısında ilk kez Sarı - Lacivertli formayı giydi. Ganalı futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 58. dakikada yerini genç futbolcu Barış Alıcı'ya bıraktı.

Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.