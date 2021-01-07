Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
Son dakika: Fenerbahçe, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'le geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler rahat kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş ile 70. dakikada Pelkas kaydetti. Alanyaspor'un tek golü 80. dakikada Babacar'dan geldi. Öte yandan ev sahibi ekipte 67. dakikada Enner Valencia, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla puanını 32'ye çıkaran Fenerbahçe, haftayı lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Bu sezon 5. mağlubiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, 30 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 1: Mücadele hakem Halil Umut Meler'in çaldığı düdükle başladı.
Dakika 3: Tzavellas'ın uzun oynadığı topu Efecan, Bareiro'ya indirdi onun vuruşunda top Sadık'tan geri döndü.
Dakika 12: Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün nefis golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş dar bir açıdan kaleyi düşündü, ceza alanı dışından vuruşunda Marafona'yı mağlup ederek takımını öne geçirdi.
Dakika 20: Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Berkan ortadaki Efecan'ı düşündü ancak Caner araya girerek topu kornere gönderdi.
Dakika 22: Ev sahibi bu kez sol kanattan geldi Sinan'ın ceza alanına ortasına Valencia kafayı vurdu, top Marafona'da kaldı.
Dakika 32: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas hareketlenen Thiam'ı gördü, onun vuruşunda top savunmadan geri döndü.
Dakika 39: Konuk ekibin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen topu savunma uzaklaştırdı devamında atılan şutta top farklı şekilde auta gitti.
Dakika 45+2: Konuk ekip sağ kanattan etkili geldi, Efecan'ın ceza alanı içinden köşeye gönderdiği topu Altay kornere çeldi.
Dakika 45+3: Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Dakika 49: Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile gole çok yaklaştı. Altıpasın biraz gerisinde topla buluşan Davidson'un şutunda top dışarı çıktı.
Dakika 67: Fenerbahçe'de Valencia penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Dakika 70: Fenerbahçe, Pelkas'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Ozan, ceza alanı içine hareketlenen Pelkas'ı topla buluşturdu, onun penaltı noktası üzerinden vuruşunda top filelere gitti.
Dakika 80: Alanyaspor, Babacar'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı.
Dakika 86: Sol kanattan hızlı gelen Alanyaspor'da Bareiro'nun ortasına Babacar müsait pozisyonda kafayı vurdu, Altay gole izin vermedi.
Dakika 90: Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.