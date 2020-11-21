Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti
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Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti

21.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:59
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti

Son dakika: Fenerbahçe Ankara'da farka koştu! Milli maç arası öncesinde Konyaspor'a mağlup olan sarı lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla geçti. Perotti, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Süper Ligi'in 9. haftasında Gançlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mert Hakan Yandaş, 38. dakikada (penaltı) ve 69. dakikada Diego Perotti, 46. dakikada Jose Sosa ile 72. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Kırmızı siyahlıların tek sayısı ise 31. dakikada Diego Angelo'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 20 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Düşme hattında bulunan Gençlerbirliği ise haftayı 5 puanla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Halil Umut Meler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 15: Fenerbahçe, Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı nefis golle 1-0 öne geçti.

Dakika 16: Fenerbahçe'de Lemos'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

Dakika 18: Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu üstten dışarı gitti.

Dakika 20: Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

Dakika 31: Gençlerbirliği, Diego Angelo'nun attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Dakika 38: Fenerbahçe, Perotti'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Fenerbahçe, Sosa'nın çaprazdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Sosa'nın vuruşu uzak köşeden ağları havalandırdı.

Dakika 57: Candeias'ın kullandığı serbest vuruşa Diego yine ceza sahasında kafayı vurdu, şutu bu defa kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

Dakika 62: Gençlerbirliği'nde Sio'nun ceza sahasının solundan çektiği şut savunmada Serdar'dan geri döndü.

Dakika 69: Fenerbahçe Perotti'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti'nin uzak köşeye vuruşu ağları bir kez daha sarstı.

Dakika 72: Fenerbahçe, Ozan Tufan'nın golüyle skoru 5-1'e getirdi. Kullanılan serbest vuruşu Serdar Aziz kafasıyla altıpasa gönderdi, tamamlayan Ozan Tufan ağları havalandırdı.

Dakika 90: Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Yorumları (3)
KAA: AŞAĞLIK BİR DURUM BU GALİBİYET OLMAYAN PENALTIYLA GEREKSİZ GALİBİYET HAFTAYA BİRİSİ BASAR GEÇER ÜZÜLÜRSÜN.
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PENALTIBAHÇE: Penotti
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HEDEF 1 MİLYON PENALTI: uydurma penaltı olmasa zordu
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