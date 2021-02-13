Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

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Son dakika: Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla ligin zirvesine kuruldu. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcu Mesut Özil, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ataürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf sarı lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 19. dakikada Mame Thiam ve 53. dakikada Enner Valencia'dan geldi. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise Fabio Borini kaydetti. Öte yandan kırmızı siyahlıların 75. dakikada Andrea Bertolacci ile attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Fenerbahçe'de İlk kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 81. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Bu sonuçla puanını 51'e yükselten sarı lacivertliler, maç fazlasıyla zirveye kuruldu. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Halis Özkahya'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Ndao'nun ceza alanına çevirdiği topa Ademi dokunamayınca pozisyon autla sonuçlandı.

Dakika 13: Fatih Karagümrük Ademi ile gole çok yaklaştı. Jimmy'nın pasında ceza sahası ön çizgisinden topla buluşan Ademi karşı karşıya pozisyonda vurdu Altay topu kornere çeldi.

Dakika 20: Fenerbahçe, Thiam'la 1-0 öne geçti. Mesut'un sağ kanattan ceza alanına doldurduğu serbest vuruşa Szalai yükseldi savunmadan seken topu önünde bulan Thiam takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 33: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Samuel sağ kanattan ceza alanına hareketlendi, Balkovec müdahale ederek topu taca gönderdi.

Dakika 38: Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Mesut'un ceza alanına girer girmez şutu savunmadan sekti arka direkte Thiam dokundu Aykut son anda topu kornere çeldi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 53: Fenerbahçe, Valencia'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın orta sahadan verdiği pasla buluşan Valencia ceza alanına kadar topu taşıdı, kaleciyle karşı karşıya aşırtma vuruşunda Aykut'u mağlup etti

Dakika 67: Fatih Karagümrük Borini'nin attığı nefis golle skoru 2-1'e getirdi. Karagümrük atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortayı savunma uzaklaştıramadı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Borini döndü vurdu ve farkı 1'e indirdi.

Dakika 69: Mesut'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top yan ağlarda kaldı.

Dakika 75: Savunma arkasına gönderilen pasla ceza alanında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda Altay topu çıkardı devamında Bertolacci topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası Halis Özkahya Sobiech'in pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret etti.

Dakika 90+5: Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.