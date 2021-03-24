Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

24.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:49
Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 1 futbolcunan daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe'de 1 futbolcunan daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Son vakayla birlikte takımda Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5 oldu.

Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucu pozitif çıkmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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