Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım'da oynanacak

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de oynanacak 9.-10.11. haftanın maçlarının tarihlerini açıkladı. Buna göre Fenerbahçe ile Beşiktaş ligin 10. haftada 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de oynanacak 9.-10. ve 11. haftanın maç takvimi belli oldu. Buna göre şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip olan 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'in bir diğer önemli karşılaşması olan 9. haftadaki Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması ise 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da start alacak.

ERTELENEN MAÇLAR 9 ARALIK'TA

Öte yandan koronavirüs nedeniyle ertelenen A.Hatayspor-BB Erzurumspor ile Göztepe-Alanyaspor maçlarının ise 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da oynanmasına karar verildi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç tarihleri;