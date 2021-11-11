Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verdiği cevapla çok şaşırttı: Vitor Pereira'nın arkasındayız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira'nın arkasında olduklarını ve hoca aramadıklarını ifade etti. Camianın boşuna panik yaptığını vurguladı.

İşte Koç'un açıklamaları:

"Güzel bir kamp geçirdik. Bazı transferler elimizde olmayan nedenlerden dolayı son güne kaldı. Sezona da güzel başladık."

Bazı transferlerimiz son dakikaya kaldı ama iyi bir kamp dönemi sonrası sezona güzel bir başlangıç yaptık. Samandıra'da en iyi şartları tesis etmeye çalıştık.

Bana göre elimizden gelen en iyi kadroyu kurduk. Yine bana göre bugün Fenerbahçe'nin kadrosu ligin en iyi kadrosu.

7. haftaya lider girdik, takım da hoca da övülüyordu. Sonraki 4 haftada kaybedilen puanlar, zaten kırılgan olan camiamızda bu sene de mi boşa geçecek endişesini yarattı."

Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Bundan sonraki 4 haftada olumlu açıdan bambaşka bir noktaya gidebiliriz. Ortada daha 78 puan var.

Daha 78 puan var. İki sezon evvel 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. 7 haftada 21 puanının 18'ini kaybettik. Fenerbahçe 7 haftada doğrandı! Saha içi hataları var ama şu an anlamsız paniğe girildi. Bize göre kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini kaybetmesin.

Anlamsız bir paniğe girdik. Daha sezonun çok başındayız, kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini asla kaybetmesin. Böyle devam edersek camia olarak bindiğimiz dalı keseriz.

Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi.Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak.

Vitor Pereira anons edildiği günden itibaren hedef tahtasına kondu. Yok o gelecekmiş bu gelecekmiş, başka birini bulamadınız mı? Pereira hem yabancı hoca hem de Fenerbahçe'nin hocası olması nedeniyle hoş görüsü kredisi daha azdı. Dolayısıyla 1-0 yenik başlıyorsunuz."

Ayrıntılar geliyor...

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