Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son dakika: Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesi, kurul tarafından kabul edildi.

Fenerbahçe Kulübünde başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Semih Özsoy

SEMİH ÖZSOY KİMDİR?

Semih Özsoy, 29 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Yüksek Lisans düzeyinde tamamlayan Semih Özsoy, sanayi ve tekstil iş kolunda ilerlemektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstelenen Semih Özsoy, Ali Koç'un başkan seçildiği 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana "başkan vekili" görevini yürütüyordu. Semih Özsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.