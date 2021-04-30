Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak
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Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Son dakika: Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilen penaltı pozisyonu gündem olmuştu. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, söz konusu kararla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir. Süper Lig'in 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir. Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçeliler, sosyal medyada bu paylaşımı gündemde tutuyor:

Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak

AHMET ÇAKAR VE ÇOBAN 'HATA' DEDİ

Dün akşam Alanya-Fenerbahçe maçının 26'ncı dakikasında verilip iptal edilen penaltı hakkında iki eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile Deniz Çoban, hata yapıldığını belirtti, ancak ikisinin yorumunu ayıran bir fark oluştu. Çakar, "Ofsayttaki oyuncu topa doğru hareketlenip vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa, penaltı verilir. FIFA söylüyor. Ağır kural hatası yapılmıştır" dedi. Çoban da, "Kural hatası değil ama protokol hatası yapıldı. Bunu VAR iptal edemez. Karar hakemin olmalıydı" dedi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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