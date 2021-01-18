Son dakika: Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Mesut Özil'i tebrik etti
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Son dakika: Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Mesut Özil'i tebrik etti

18.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:20
Son dakika: Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Mesut Özil'i tebrik etti

Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladığını duyuran Fenerbahçe ile yıldız futbolcuyu tebrik etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladığını duyuran Fenerbahçe ile yıldız futbolcuyu tebrik etti.

Fatih Karagümrük Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe'yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz. Alman Milli Takımı forması giyse de Türklüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil'e de vatan topraklarında başarılar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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