Son Dakika | Eskişehir'de iş ortağını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de ticaret yaptığı 48 yaşındaki Muhammed Alıcı Aslan'ı silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Servet T. (52) hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmana, tutuklu sanık Servet T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık, olayın boğuşma sırasında gerçekleştiğini, öldürme kastının olmadığı yönünde savunma yaparak tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Servet T, tartışmanın para sebebiyle çıktığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Olay günü akşamı eve giderken marketten alkol aldım. Daha sonra Muhammed geldi. Masaya oturdu ve işle ilgili konuşmaya başladık. Malzeme siparişi vermiştik. Verilen süre içinde gelmemişti. Çatı işinde çalışan şahsa 50 bin lira ödeme yapılması gerekiyordu. Bana 'bunu sen ödeyeceksin' dedi. Sinirliydi, küfür etmeye başladı. Yumruk attı. Masada duran içki şişesini kafama vurdu. Geriye kaçsam da üzerime geldi. Elinden kurtulup yatak odama kaçtım.

Yorgana sardığım silahımı aldım. Zorla içeriye girdi. Tekrar boğuşma başladı. Elinde kırılmış içki şişesinin parçası vardı. Silahı elimden almayı başardı. Silahı boğuşma sırasında elinden aldım. Ayağa kalkmaya çalışırken silah birden patladı. Kendim vuruldum zannettim. Daha sonra Muhammed'in vurulduğunu fark ettim. Dışarıya çıkarak komşulara polisi aramalarını söyledim. Eve gelen polislere teslim oldum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, tanık ifadeleri ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ekim 2020'de Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında oturan müteahhit Servet T. ile iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan arasında para meselesi yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet T, odasından aldığı tabanca ile Aslan'ı başından vurmuştu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aslan'ın cansız bedenini bulmuş, gözaltına alınan Servet T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ