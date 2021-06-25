Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
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Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, eşine doğum günü sürprizi yapmaya giden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, eşine doğum günü sürprizi yapmaya giden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alibeke Fındık'ın (60) eşine doğum günü sürprizi yapmak için aldığı pasta kaza sonrası çevreye dağılırken, ölüm haberini alan eşi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3042 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Büyükarslan'ın kullandığı 07 LBZ 52 plakalı otomobil ile 3053 sokakta Çeltikçi istikametine gitmekte olan Alibeke Fındık'ın kullandığı 70 ED 842 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alibeke Fındık 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fındık, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşine doğum günü sürprizi yapacaktı

Kaza sırasında motosikletten etrafa saçılan yaş pasta dikkatlerden kaçmadı. Alibeke Fındık'ın eşi Çiğdem Fındık'a doğum günü nedeniyle sürpriz yapmak için hazırlık yaptığı, görüştükleri 2 aileyi de sürprize ortak yaptığı, aldığı doğum günü pastasıyla evine gittiği sırada kaza yaptığı belirlendi.

Doğum günü sürprizi için Fındık ailesinin evine giden arkadaşları ve Alibeke Fındık'ın eşi Çiğdem Fındık, kaza haberini alır almaz hastaneye koştu. Hastanede acı haberi alan Çiğdem Fındık ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Alibeke Fındık'ın birkaç gün önce kendilerini aradığını ve eşine doğum günü sürprizi yapmak istediğini belirten arkadaşları, "Alibeke ile görüşüp pastayı aldığını öğrendikten sonra biz eve geldik. Alibeke de yolda olduğunu az sonra geleceğini söyledi. Ne var ki Alibeke'yi beklerken acı haberi aldık" şeklinde konuştular.

Komşuları ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan Çiğdem Fındık, kendisinin kimsesi olmadığını belirterek, "Benim tek yakınım, her şeyim Ali idi. Şimdi ben ne yapacağım. Kime sığınacağım. O benim her şeyimdi" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. - ANTALYA

Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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