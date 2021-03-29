Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor
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Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Türkiye'de yaptığı 30 milyon dolarlık fabrika yatırımına ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Türkiye'ye yaptığı 30 milyon dolarlık fabrika yatırımını değerlendirdi. Türkiye'nin üretim üssü olacağını belirten Erdoğan, söz konusu yatırım ile 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

"YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 5 MİLYON"

Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

"ÜLKEMİZE GÜVENEN YATIRIMCILARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor

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