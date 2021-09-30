Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Soçi'den yurda dönüşte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyatlara değindi. Erdoğan, ''Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'deki zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, kritik değerlendirmelerde bulundu. Gündeme ilişkin önemli konulara tek tek değinen Erdoğan, son dönemlerde sıkça gündeme gelen marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili merak edilenleri aktardı.

Söz konusu marketlerde denetimlerin gerçekleştirileceğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

''Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor.

''TARLADAN MARKETE KADARKİ SÜRECİ DENETLEYECEĞİZ''

Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.''

Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek - Haberler Ekonomi
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