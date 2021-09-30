Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'deki zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, kritik değerlendirmelerde bulundu. Gündeme ilişkin önemli konulara tek tek değinen Erdoğan, son dönemlerde sıkça gündeme gelen marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili merak edilenleri aktardı.

Söz konusu marketlerde denetimlerin gerçekleştirileceğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

''Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor.

''TARLADAN MARKETE KADARKİ SÜRECİ DENETLEYECEĞİZ''

Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.''

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