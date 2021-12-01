Son Dakika! Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. En kısa sürede açıklanacak." ifadelerine yer verdi.
Bugün TBMM'deki grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli konularda açıklamalar yaptı. Kürsüden faiz indirimine, stokçulara ve döviz kurundaki yükselişe dair konuşan Erdoğan, çıkışta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"BÜYÜK BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ"
Burada merakla beklenen asgari ücret zammına ilişkin bir soruyu yanıtlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. En kısa sürede açıklanacak." ifadelerini kullandı.
KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Öte yandan Asgari Ücret Komisyonu bugün zam görüşmelerinin ilkini gerçekleştirecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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