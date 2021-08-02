Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır
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Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır

Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! Türkiye'de pek çok ilde yaşanan elektrik kesintilerinin yaşandığına dair paylaşımlar sonrası sosyal medyada "elektrikkesintisi" hashtag'i gündem oldu. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra başka illerde de planlı kesintilerin yanı sıra plansız kesintilerin de olduğu iddiası üzerine, Enerji Bakanlığı açıklama yaparak, "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır." sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları illerde elektrik kesintilerinin meydana geldiğine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor.

BİRÇOK İLDEN KESİNTİ MESAJI GELDİ

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda "elektrik kesintisi" haberi gelirken, illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı öne sürülüyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: KESİNTİLER SONLANDI

Konu hakkında bir açıklama yapan Enerji Bakanlığı, "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır" sözlerinde bulundu.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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