Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır

Son dakika! Türkiye'de pek çok ilde yaşanan elektrik kesintilerinin yaşandığına dair paylaşımlar sonrası sosyal medyada "elektrikkesintisi" hashtag'i gündem oldu. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra başka illerde de planlı kesintilerin yanı sıra plansız kesintilerin de olduğu iddiası üzerine, Enerji Bakanlığı açıklama yaparak, "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır." sözlerine yer verdi.