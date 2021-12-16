Son dakika: En düşük ücret 402 liraya çıktı! İşte 2022 AGİ listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4.253 lira oldu. Bu rakam çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre artış gösterecek.

İŞVERENİN ÜZERİNDEN 450 TL'LİK YÜK ALINDI

2021 yılı için 2.825 lira uygulanan asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmış oldu. Zamda tüm yük işverene de yüklenmedi. Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga kaldırıldı. Böylelikle işverenin üzerinden 450 TL'lik yük alınmış oldu.

BEKAR İŞÇİNİN AGİ'Sİ 402 LİRAYA ÇIKTI

Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimine ( Agi ) de zam geldi. 2022 yılında bekar bir işçiye ödenen en düşük AGİ ödemesi 268 liradan 402 liraya çıktı. Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz çalışanın AGİ'si 321 liradan, 481,5 liraya çıktı.

İşte 2022 yılı AGİ listesi:

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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