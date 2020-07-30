HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, bayram öncesi emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldığını söyledi.

Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı
30.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:56

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, emekli vatandaşlara sunulan hizmetlere dair açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) emeklilik başvurularının elektronik ortamda alındığını ve hızlıca sonuçlandırıldığını vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında emeklilik işlemleri için 11 ayrı belge istenirken, 2020 yılında sadece elektronik başvuru ile işlemleri tamamlıyoruz. 2002 yılında emekli aylığı bağlama süresi 3 ayı geçmekte iken bugün emekli aylığı bağlama işlemlerini ortalama 13 gün içinde sonuçlandırıyoruz. Emekliler ile hak sahipleri, bağlanan ilk aylıklarına ilişkin birikmiş ödemelerini alabilmek için neredeyse iki ay beklemek zorunda iken geçmişe dönük hesaplanan birikmiş ödemelerini beklemeden aylıklarının ödenmesini talep ettikleri bankalara gönderiyoruz" dedi.

E- Devlet aracılığıyla emekli vatandaşlarımıza tercih ettikleri bankadan aylık alma imkanı sağlandığını kaydeden Selçuk, ayrıca aylığını PTT aracılığıyla alan emeklilerimizin talep etmeleri halinde ödemelerinin evlerinde yapıldığını hatırlattı.

Selçuk, emeklilere yapılan promosyon ödemelerinin banka tarafından hesaplara yatırıldığını ifade ederek, "2020-2022 yılları için bankalarla emekli vatandaşlarımızın promosyonu hakkında anlaşmaya vardık. Bu kapsamda aylığı 1.500 TL olan emeklilerimiz 500 TL, 1.500-2.500 TL arasındakiler 625 TL ve 2.500 TL üzerindeki emekli aylığı bulunanlar da 750 TL promosyon alma imkanına kavuştu" diye konuştu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 LİRA"

Bakan Selçuk, Nisan 2020 ödeme döneminden itibaren emekli, malul ve ölüm aylıkları için dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınırın 1.500 TL'ye yükseltildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize 1.000 TL bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, "12.4 milyon emeklimize 6. kez 1.000'er TL bayram ikramiyelerini ödedik. Bu kapsamda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı." dedi.

Emeklilere yapılan ödemelerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2002 yılında yüzde 4,6 iken, bu oranın 2019 yılında yüzde 7'ye yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk "2002 Aralık ve 2020 Temmuz döneminde, en düşük işçi emekli aylıklarına yüzde 72; Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 168; memur emekli aylıklarına yüzde 46 reel artış yapılmıştır" dedi.

"Emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunan emeklilerimizin aylığından yüzde 15 olarak kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisini kaldırdık." diyen Zehra Zümrüt Selçuk, böylece emeklilerin emeklilik döneminde girişimcilik yapmasının önünü açtıklarını kaydetti.

Genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, çalışanlarda yüzde 20 olarak uygulanan ilaç katkı payı oranının emekli vatandaşlarımızda yüzde 10 olarak alındığını belirtti. Bakan Selçuk ayrıca emekli aylıklarının miktarı, ödeme yeri, tarihi, ilaç ve muayene ücreti dahil tüm bilgilerin e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini kaydetti.

"Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz" diyen Selçuk ayrıca ALO 170 hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden her türlü soru ve talepleriyle ilgilenildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Emek de emeklimiz de baş tacımız. Ülkemizin kalkınmasında alın teri döken tüm emeklilerimizin yanındayız. Emeklilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Haber Yorumları (1)
CAMIŞ: nasıl yani emeklilere 11 milyar mı yatmış hesaplarına
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Güncel
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Magazin
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Güncel
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu
Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ziya Selçuk İlhan Cihaner Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Belçim Bilgin Seyfi Dursunoğlu
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Rusya Bayram Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 13:56:15. #1.14#
title