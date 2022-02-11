Son dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle görüşen Bakan Dönmez'den ilk açıklama: Uyarılarımızı yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bakanlık binasında düzenlenen toplantı ile bir araya geldi. Toplantıda, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları ele alındı ve son yıllarda yapılan altyapı yatırımları konuşuldu.

"YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTIK"

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Dönmez, "Uyarılarımızı yaptık. Yapılması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde paylaştık. Bizim için verimli bir toplantı oldu. İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

"100 TL'LİK ELEKTRİK MALİYETİNİN 50 TL'SİNİ DEVLET ÖDÜYOR"

Dünyada ciddi bir enerji darboğazı olduğunu söyleyen Dönmez, "Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor. Doğal gazda ise 100 TL'lik faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta. Bu süreçte enerji sektöründe özellikle sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi de ifade ettik" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya, Bakan Dönmez'in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan, Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Ömer Faruk Gültekin, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent EDAŞ Başkanı Ümit Kiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Genel Müdürü Uğur Yüksel, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Necmi Odyakmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Nihat Özdemir, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Hikmet Sezer ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Kıvanç Zaimler ve çok sayıda ELDER üyesi katıldı.