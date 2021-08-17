Son dakika: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu'nu Queen Salima kazandı
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Son dakika: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu'nu Queen Salima kazandı

Son dakika: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu'nu Queen Salima kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına her yıl Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen koşunun galibi Queen Salima oldu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına her yıl Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen koşunun galibi Queen Salima oldu.

Resmi kuruluşu 10 Mart 1926 tarihinde gerçekleşen ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına düzenlenen koşu, Pazartesi günü Elazığ Hipodromu'ndaki yarış programının en önemli mücadelesi olarak koşuldu. Günün 6. mücadelesi olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu, bin 200 metre kum pistte saat 20.30'da gerçekleşti. 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus koşuyu, Tuncay Dikilitaş'ın yetiştirdiği ve Bakır Felhan'ın sahibi olduğu Queen Salima jokeyi Necmi Altın'la kazandı. Muhammed Karalı tarafından antrene edilen 6 yaşındaki doru kısrak, koşuda start alan tek dişi safkandı.

11 atın katılım gösterdiği mücadeleyi, sonlarda en dıştan etkili bir sprintle gelen Koca Oğul ikinci sırada tamamladı. Kazanan Queen Salima için koşudaki bitiriş derecesi 1.14.50 olarak kayıtlara geçerken, farklar Boyun - 5 Boy - 3,5 Boy - 3 Boy şeklinde sonuçlandı.

Yarışın ardından Şeref Tribünü'nde düzenlenen törende, kazanan atın sahibi adına Muhammet Felhan'a kupasını Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan takdim etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da safkanın sahibi adına Muhammet Felhan'a çiçek taktim etti. Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ise kazanan atın jokeyi Necmi Altın'a bir hediye takdim etti. - ELAZIĞ

Son dakika: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu'nu Queen Salima kazandı
Son dakika: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu'nu Queen Salima kazandı
Son dakika: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu'nu Queen Salima kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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