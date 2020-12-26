Son dakika ekonomi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile zaman ve akaryakıttan yıllık 176,1 milyon lira tasarruf sağlayacağız."

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile zaman ve akaryakıttan yıllık 176,1 milyon lira tasarruf sağlayacağız."