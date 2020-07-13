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Son dakika ekonomi: Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile girmeyi başardı

Son dakika haberi... Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Sasa Polyester, Merinos Halı, Dinarsu ve Özerdem firmaları İstanbul Sanayi Odasının her yıl açıkladığı ilk 500 firma arasında ön sıralarda yer aldı.

Son dakika ekonomi: Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile girmeyi başardı
13.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:27

Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Sasa Polyester, Merinos Halı, Dinarsu ve Özerdem firmaları İstanbul Sanayi Odasının her yıl açıkladığı ilk 500 firma arasında ön sıralarda yer aldı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu başarının arkasında yatan gerçeğin 2019 yılı performansının 2018 yılına göre daha fazla olduğunu ifade etti.

İstanbul Sanayi Odasının 2019 verilerine göre yayınladığı listede Adana'da kurulu Sasa Polyester 68. sırada, Gaziantep'te kurulu Merinos Halı 120. sırada, Çerkezköy'de kurulu Dinarsu 281. sırada ve Uşak'ta kurulu Özerdem 438. Sırada yer aldı.

Erdemoğlu Holding grup şirketlerinin 2019 yılı performanslarının 2018 yılına göre daha başarılı ve parlak geçtiğini, 2019 yılında tüm şirketlerde toplamda 1 milyar 100 milyon ciro gerçekleştirerek yaklaşık 2018'e göre yüzde 32'lik bir büyüme kaydettiğini ifade eden İbrahim Erdemoğlu, 2019 yılı toplam çalışan sayısının 10 bin 065 kişiye çıktığını ve bir önceki yıla göre yüzde 26 bir istihdam artışı sağlandığını söyledi.

İbrahim Erdemoğlu, "2020 yılı vizyonuna yine büyümeyi ve yeni yatırımları koyarak planlama yaptık. 2020 yılında büyüme hedefimiz yüzde 20 ile yüzde 30 arasındadır, istihdamda da yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme hedefliyoruz. Yeni dönemde özellikle POY ve Tekstüre olmak üzere duvardan duvara halı, parça halı ve geri dönüşüm tesisleri kurmak için ve mevcut tesislerimizi daha modern hale getirebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu arada bin ton/günlük POY tesisimizde devreye girmiş bulunuyor. Asıl planımız olan polyesterin hammaddesi PTA yatırımımız için de düğmeye basmış bulunuyoruz. Dünyaca ünlü pek çok şirketle bu konuda görüşmelerimiz devam ederken, kullanacağımız teknolojiye de karar vermiş bulunuyoruz. 2020 son çeyreğin ciddi bir toparlanma süreci olacağını, virüsün dünya üzerindeki etkisinin önümüzdeki üç beş ay içerisinde azalmasını bekliyoruz. Yeni tedavi ve aşı bulunması halinde dünyanın ekonomik anlamda çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz. Ülkemizin de bu süreçten daha başarılı çıkacağını, gelişmekte olan ülkeler içerisinde pozitif ayrışacağını tahmin ediyoruz. Erdemoğlu Holding olarak bu büyümeye bizim de hem cirosal anlamda hem de istihdam anlamında ciddi katkıda bulunacağımıza inanıyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde hijyen grubuna çalışan tesislerimizi öncelikle yurtiçi ihtiyaçları karşılamak için kapasite arttırarak üretime devam ettiklerini ifade eden Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, " Yurt içindeki hiçbir müşterimizi mağdur etmedik. Üretimimizin geri kalan kısmında da yurtdışındaki müşterilerimizin istedikleri sağlıklı ve kaliteli malları üreterek ihracat yaptık. Bu süreçte hem ihracatımızda hem de yurtiçi satışlarımız da artışlar yaşadık. Burada bizim için önemli olan ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zor süreçte üretimimizi insan sağlığını öne alacak şekilde belirledik. Hijyen grubuna ağırlık verdik. Islak mendil, çocuk bezi, tek kullanımlık malzemeler, ambalaj sanayi ve tarım sektöründeki firmalara hammadde üretimini arttırdık. Bu vesileyle hem ülkemizdeki hem de dünyadaki üretime katkıda bulunduk. Özellikle şirketimizin sağlık konusunda ürettiği mamuller ilaç sanayi, hijyen ve sağlık grubu ürünleri olduğu için bu konuda taviz vermeden ve her müşterimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir çalışma programı yaptık. 2020 yılı dünya ve ülkemiz için gerçekten zor bir yıl olacak. Üretimler kısıldı, fabrikalar kapatıldı, işsizlik arttı. Dünya genelinde gelecekle ilgili bir belirsizlik oluştu. Fakat bu durumun 2020 yılı sonunda ortadan kalkacağını ve 2021 yılının dünya için yeni bir başlangıç yılı olacağını düşünüyoruz. Daha çevreci daha insani ve insan sağlığını öne alan yatırımların önünün açılacağına, 2021 yılında ülkemizin yüzde 5 civarında bir büyümeye imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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